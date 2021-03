Mafia: Cei, pandemia rafforza la criminalità, serve impegno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Le mafie sono molto cambiate. Si sono adattate ai mutamenti sociali, la loro pervasività è stabilmente planetaria, e si compirebbe un errore se fossero considerate solo un fenomeno italiano, o solo relegato al nostro meridione". Lo sottolinea il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un messaggio a Libera per la Giornata dedicata alle vittime della mafia che si celebra domani. "Con la pandemia, le mafie, e la sottocultura mafiosa, si stanno rafforzando, e così aumentano le loro vittime. Non possiamo rischiare di farci avvelenare dai loro frutti cattivi". "Ricordiamo le vittime di questo flagello, di questa strada di corruzione che nega in radice il bene comune. Si compie un errore - scrive l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve al presidente di Libera, don Luigi Ciotti - se si associano le mafie alla sola violenza delle armi. La loro violenza è anche più ampia: si chiama corruzione". "Dobbiamo impegnarci quotidianamente per eliminare ogni brandello di equivoco, in primo luogo per seguire il Vangelo, onorare le nostre vittime, i nostri martiri, e per sostenere chi, sul campo, combatte per una società più giusta e libera, affinché vi sia un concreto sviluppo umano integrale", dice ancora il cardinale ricordando anche "la imminente beatificazione di Rosario Livatino". Per Bassetti occorre da parte della Chiesa "un impegno costante e chiaro nella consapevolezza che le mafie prosperano lì dove c'è corruzione, inefficienza ed ambiguità. Dobbiamo muoverci concretamente, tutti assieme, per sostenere il Santo Padre contro queste apostasie, che spesso calpestano lo stesso messaggio evangelico per fondare le loro identità", dice Bassetti concludendo: "Sarà una Pasqua dolorosa, nella quale alla sofferenza per la salute e per i troppi defunti, si associa l'ansia e il dolore della crisi economica ma uniti potremo tornare a sperare". (ANSA).