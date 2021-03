Turchia: figlia Erdogan, giusto ritiro Convenzione Istanbul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 20 MAR - "La Convenzione di Istanbul è stata un'importante iniziativa per combattere la violenza contro le donne. Al punto in cui siamo arrivati, ha ormai perso la sua funzione originaria e si è trasformata in una ragione di tensioni sociali. Consideriamo la decisione del ritiro" della Turchia "come una conseguenza di queste tensioni". Lo dichiara in una nota l'associazione di donne islamica Kadem, la cui vicepresidente è Sumeyye Erdogan, figlia del capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. Lo scorso anno, durante le polemiche sull'ipotesi di un ritiro di Ankara, la stessa associazione aveva invece espresso il suo sostegno al trattato internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo i conservatori islamici, i principi della Convezione indeboliscono la famiglia tradizionale e promuovono la cultura lgbt+. (ANSA).