Covid: da oggi più voli al Ben Gurion, si allentano misure

(ANSA) - TEL AVIV, 21 MAR - E' scattato da oggi allo scalo Ben Gurion di Tel Aviv l'allentamento delle restrizioni per gli arrivi e le partenze degli israeliani. Secondo le nuove regole sono ammessi in tutto 8 mila passeggeri tra ingressi e uscite; allo stesso tempo, in vista del voto di martedì 23 marzo, non sono più necessari permessi speciali per il ritorno in Israele dei cittadini all'estero. Ogni rientro tuttavia - a parte vaccinati e guariti dal covid - deve osservare la quarantena obbligatoria a casa. Continuano intanto a scendere i nuovi contagi: ieri - riposo sabbatico - secondo il ministero della sanità sono arrivati alla cifra mai segnata finora di 285 con un tasso di positività all'1,7% su oltre 17mila tamponi. Anche il Fattore R - considerato decisivo ai fini della pandemia - scende segnando un inedito 0,63, il più basso dallo scorso ottobre. La campagna vaccinale prosegue a tutto ritmo: oramai ben oltre il 50% della popolazione ha avuto la prima dose e la percentuale di chi ha ricevuto la seconda è poco meno del 50%. (ANSA).