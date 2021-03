AstraZeneca, mai i nostri vaccini esportati da Ue a Gb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - AstraZeneca nega di aver mai esportato nel Regno Unito vaccini o componenti di vaccino anti Covid prodotti in impianti con sede in Paesi dell'Ue, smentendo per bocca del vicepresidente esecutivo Ruud Dobber quanto affermato da Bruxelles al riguardo. Intervenendo al suo fianco a un briefing, un altro vicepresidente del colosso farmaceutico anglo-svedese, Mene Pangalos, ha tuttavia precisato che "un minuscolo lotto" uscito dai laboratori di un partner olandese dell'azienda, Halix, è stato a suo tempo inviato oltre Manica, ma solo perché questo impianto non aveva ancora ricevuto l'autorizzazione a produrre sul territorio dell'Ue. (ANSA).