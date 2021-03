Corea Nord: Xi a Kim, Cina pronta a collaborare per pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 22 MAR - La Cina è pronta a collaborare con la Corea del Nord e con altre parti correlate "per sostenere la soluzione politica della questione della penisola coreana e mantenere la pace e la stabilità nella penisola, in modo da dare nuovi contributi alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità regionali". E' quanto ha affermato il presidente Xi Jinping "in uno scambio di messaggi" intercorsi con il leader nordcoreano Kim Jong-un, in base a quanto riferito dai media ufficiali cinesi. (ANSA).