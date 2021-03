Covid: Nyc riapre le scuole, 20% studenti torna in classe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 22 - New York city riapre oggi le scuole superiori in presenza, un anno dopo la chiusura per la pandemia. La maggioranza degli istituti del più grande distretto scolastico del Paese continuerà con la didattica a distanza, ma si prevede che almeno 55 mila studenti, dal primo all'ultimo anno, tornino a frequentare di persona le lezioni, circa il 20% del totale. Si stima che la metà delle scuole sarà in grado di fornire la didattica in presenza 5 giorni a settimana per tutti o quasi tutti gli studenti che scelgono questa opzione. (ANSA).