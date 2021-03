Covid: quinto comune della Sardegna in zona rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - URI, 22 MAR - Un quinto comune della Sardegna entra in zona rossa. La sindaca di Uri, nel Sassarese, Lucia Cirroni, che nei giorni scorsi aveva denunciato una preoccupante escalation di contagi da Covid-19, firmerà a breve l'ordinanza che istituirà il regime con le massime restrizioni previste per contenere la diffusione del coronavirus. "Sto predisponendo l'ordinanza così come suggeritomi dall'Ats in base ai dati rilevati", conferma all'ANSA. I positivi acclarati dal sistema sanitario sono 20, ma ve ne sarebbero almeno altri 15. L'Ats ha avviato uno screening della popolazione attraverso tamponi molecolari e il tracciamento dei contatti. (ANSA).