Maltempo: neve nei primi giorni di primavera in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 22 MAR - Freddo e neve tardivi nella prima giornata di primavera sulle cime del Bruncuspina a Fonni nel Nuorese, ma non solo. I fiocchi bianchi hanno fatto capolino anche nelle cime più alte nel massiccio dei Sette Fratelli, nella Sardegna sud orientale, manche in Gallura, sul Libara. Nel Nuorese, a Fonni, i fiocchi sono caduti dai 1200 metri in su, ma non nel paese, che si trova a 1000 metri. Le basse temperature favoriscono da giorni il manto bianco sul Gennargentu, le cui cime sono imbiancate da circa una settimana e le temperature si mantengono sotto zero. La neve sabato e domenica, ultimi due giorni in fascia bianca nell'isola che da oggi è passata all'arancione, ha favorito gli spostamenti sul Bruncuspina dove i locali, dai ristoranti agli alberghi ai bar, hanno registrato quasi il tutto esaurito prima della chiusura che perdurerà sino a dopo Pasqua. Da oggi, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature tornano ad aumentare gradualmente, per poi salire più rapidamente da domani. (ANSA).