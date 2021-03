Morì per overdose a 24 anni, sei arresti a Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 22 MAR - Sei persone sono state arrestate dalla Polizia per la morte di Francesca Manfredi, 24/enne bresciana stroncata da un mix di alcol e droga il 23 agosto scorso a Brescia. La ragazza mori nella vasca da bagno di casa sua, riempita di ghiaccio da due coetanei, un uomo e una donna, che avevano trascorso la notte con lei, secondo quanto ricostruito. I sei arrestati sono accusati di aver ceduto sostanze stupefacenti alla giovane. Dalle prime ore dell'alba è in corso un'operazione della Squadra Mobile della Questura di Brescia per l'esecuzione delle misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria dietro richiesta del pm, Benedetta Callea. (ANSA).