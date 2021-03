Oms ribadisce, AstraZeneca è sicuro ed efficace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Oggi, AstraZeneca ha annunciato i risultati positivi di una sperimentazione del suo vaccino su oltre 32.000 persone negli Stati Uniti e in Cile. Il vaccino è stato efficace al 79% nel prevenire il Covid-19 sintomatico ed efficace al 100% nel prevenire il ricovero in ospedale e la morte. Non è stato segnalato nessun problema di sicurezza". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando quanto stabilito venerdì dal team di esperti dell'Agenzia dell'Onu che "questi dati sono un'ulteriore prova che il vaccino Oxford-AstraZeneca è sicuro ed efficace". (ANSA).