Ragazza accoltellata trovata in un fosso nel Trevigiano, è grave

(ANSA) - TREVISO, 22 MAR - Una ragazza di 26 anni è stata trovata in un fosso a Marocco di Mogliano, nel trevigiano, ferita da otto coltellate. Ad aggredirla è stato un giovane in bicicletta, bloccato dai Carabinieri. La giovane, in gravi condizioni, è stata portata all'ospedale di Treviso.

E’ un ragazzo di 17 anni la persona portata in caserma dai Carabinieri per l’aggressione a Marocco. Gli investigatori non escludono che l’aggressione sia avvenuta nel corso di una rapina.

Dopo l’accoltellamento entrambi sono caduti nel fosso attiguo. La vittima risiede poco lontano. L’arma dell’aggressione è stata ritrovata dai Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di alcuni operai che si trovavano nelle vicinanze.