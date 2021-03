Scuola: 95 tesi contro la dad in piazza, flash mob a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Come fece Martin Lutero fuori dalla chiesa del castello di Wittenberg anche gli studenti delle superiori di Torino hanno esposto le loro 95 tesi, oggi in piazza Castello. Un flash mob organizzato dal movimento 'Rinascimento Studentesco', nato in questi mesi a difesa del diritto alla studio e per contestare la didattica a distanza. Questa volta non è solo la Dad ad essere finita nei tazebao esposti, ma le tesi, appunto, per cambiare la scuola pubblica italiana, "dalla lotta al bullismo - dicono gli organizzatori - alla partecipazione nelle decisioni degli istituti". "La scuola - spiegano - non è solo un luogo dove studiare o essere interrogati, ma è un luogo di confronto e di politica". Serve dunque "un cambiamento rivoluzionario, come furono - concludono gli studenti le 95 tesi di Lutero". (ANSA).