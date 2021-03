Tanzania: funerali Magufuli, 4 bambini morti nella calca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Una donna e quattro bambini sono rimasti uccisi nella calca durante i funerali del presidente della Tanzania John Magufuli. Lo riporta la Bbc citando fonti della polizia. Secondo alcune notizie i morti potrebbero essere 40 ma non ci sono conferme ufficiali. Decine di migliaia di persone si sono raccolte nello stadio di Dar es Salaam per l'ultimo saluto al presidente della Tanzania, che tra i sostenitori era noto con il soprannome di "bulldozer". Ai funerali erano presenti anche molti leader africani. Secondo l'opposizione Magufuli, che per mesi ha detto che la pandemia in Tanzania era stata sconfitta dalle preghiere rifiutando misure come mascherine o restrizioni, è morto di coronavirus. (ANSA).