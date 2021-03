Turchia: violenza sulle donne, parte protesta dai balconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 22 MAR - Non si ferma la protesta delle donne turche contro la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Dopo le massicce dimostrazioni organizzate a caldo sabato, con migliaia di manifestanti scese in piazza a Istanbul e in altre città, le associazioni femministe annunciano nuovi sit-in a partire da oggi pomeriggio in numerosi quartieri della metropoli sul Bosforo. Altre iniziative sono previste nei prossimi giorni, prima di una nuova manifestazione unitaria sabato a Kadikoy, roccaforte laica sulla sponda asiatica della città. Oltre ai cortei, le attiviste annunciano l'avvio di una protesta quotidiana alle 21 da balconi e finestre delle case, spesso utilizzata in passato dall'opposizione turca, percuotendo pentole e coperchi per aggirare le limitazioni alle manifestazioni di piazza. (ANSA).