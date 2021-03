Usa: Dr. Fauci protagonista di libro illustrato per bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il dottor Anthony Fauci sarà protagonista di un libro illustrato per bambini. 'Dr. Fauci: How a Boy from Brooklyn Became America's Doctor' (Dr Fauci: come un ragazzo di Brooklyn è diventato il dottore d'America) è stato scritto da Kate Messner, illustrato da Alexandra Bye ed edito da Simon & Schuster. Sarà disponibile dal prossimo 29 giugno. In una foto della copertina pubblicata dalla stessa casa editrice, si vede un primo piano dell'immunologo al servizio della Casa Bianca contro il Covid-19 in camice bianco e sullo sfondo un ragazzo felice in bicicletta che ha appena ritirato una prescrizione medica in una farmacia chiamata 'Fauci Pharmacy'. "Prima che Tony Fauci diventasse il dottore d'America - ha spiegato la Messner - era un ragazzino con un milione di domande su tutto, dal pesce tropicale nella sua stanza alle cose che gli venivano insegnate al catechismo. Spero che i ragazzi curiosi che leggeranno questo libro, quelli a cui sarà affidato il compito di risolvere le sfide scientifiche del domani, si vedranno specchiati nelle pagine della storia del dr Fauci e saranno altrettanto ambiziosi". (ANSA).