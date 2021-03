© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - L'ambasciatore britannico Tim Barrow, già negoziatore per Londra sulla Brexit, è a Bruxelles per trattare con la Commissione europea, per cercare una soluzione sulla distribuzione dei vaccini di AstraZeneca. Si apprende da più fonti diplomatiche europee. (ANSA).