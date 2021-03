Birmania: ieri altri 11 morti, bilancio vittime sale a 261

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il bilancio della sanguinosa repressione in corso in Birmania è salito a 261 vittime, di cui 11 registrate nella giornata di ieri: lo ha reso noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, lunedì tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza nella città di Mandalay, mentre otto avevano perso la vita nei giorni scorsi ma sono state conteggiate solo ieri. Dall'inizio delle proteste anti golpe sono state arrestate 2.682 persone. (ANSA).