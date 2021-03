Cina e Russia contro le sanzioni 'illegittime' di Usa e alleati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 23 MAR - Cina e Russia respingono le pressioni di Washington e puntano a collaborare contro le sanzioni "illegittime" imposte dagli Usa e dai loro alleati con le tattiche "distruttive" della Guerra Fredda. A Guilin, nel Guangxi, i rispettivi ministri degli Esteri, Wang Yi e Sergei Lavrov, hanno concordato sulla natura delle sanzioni unilaterali non basate sul diritto internazionale. Ieri, in una mossa concertata, Usa, Ue, Gran Bretagna e Canada hanno annunciato sanzioni contro funzionari cinesi per le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. (ANSA).