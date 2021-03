Contromano in A1, inseguito e denunciato dalla Polstrada

Percorreva l’Autostrada del Sole da Bologna verso Firenze, ma viaggiando contromano nella carreggiata Nord, oltretutto ubriaco. L’automobilista, fermato e denunciato dalla Polizia, è un 48enne di origine indiana residente a Siena. Gli agenti della sezione Bologna Sud della Polstrada sono intervenuti l’altra notte al km 199 della A1, nel territorio di Casalecchio di Reno, dopo alcune segnalazioni che indicavano una Renault Clio che viaggiava contromano, creando un grave pericolo agli altri automobilisti, nonostante il traffico ridotto.



Dopo un inseguimento, le pattuglie sono riuscite a bloccare in sicurezza la vettura, evitando possibili incidenti. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rivelato un tasso pari a 2,02 grammi/litro, quattro volte il limite di legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e guida contromano, con il ritiro immediato della patente e il sequestro della macchina, il 48enne è stato anche sanzionato per avere violato le disposizioni sugli spostamenti e il 'coprifuocò previsti dalle normative anti Covid.