Covid: salgono positivi, balzo vittime a 551 in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Sono 18.765 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.846, quasi 5 mila in meno. Sono invece ben 551 le vittime in un solo giorno (ieri erano state 386). Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 169.196. Il tasso di positività è del 5,6% (ieri era all'8,1%), in calo del 2,5%. Sono 3.546 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 36 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 317, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 227). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.428 persone, con un incremento di 379 unità nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616 , i morti salgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone (-2.828 rispetto a ieri). (ANSA).