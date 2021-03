Covid: sospese le registrazioni delle telenovelas in Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 MAR - Rede Globo, il principale canale televisivo del Brasile, ha annunciato la sospensione della registrazione delle sue famose soap opera in seguito all'aggravarsi della pandemia di coronavirus. "A causa dell'aggravarsi della crisi legata alla pandemia e delle misure restrittive stabilite dalle autorità, a partire da oggi, 23 marzo, le opere drammaturgiche saranno interrotte", si legge in un comunicato dell'emittente. Gli studi Projac, un complesso di circa 400 mila metri quadrati dove si registra la maggioranza delle telenovelas di tv Globo, si trovano a Rio de Janeiro, dove è stato decretato un nuovo lockdown dal 26 marzo al 4 aprile. "Serie e telenovelas verranno nuovamente registrati dal 4 aprile", conclude la nota di Rede Globo, uno dei più importanti gruppi editoriali dell'America Latina, le cui 'novelas' sono le più seguite in Brasile e vengono esportate in diversi Paesi esteri. (ANSA).