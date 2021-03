Nato: Blinken, ricostruire partnership con i nostri alleati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - "Sono venuto qui per esprimere l'impegno degli Usa nell'alleanza, che è stata la pietra angolare per la pace, la prosperità, e la stabilità per la comunità transatlantica per oltre 70 anni e sono venuto a Bruxelles perché gli Usa vogliono ricostruire la partnership con i nostri alleati". Così il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un punto stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in occasione della ministeriale esteri a Bruxelles. "Vogliamo rivitalizzare l'alleanza per fare in modo che sia forte ed efficace di fronte alle minacce attuali così come è stata nel passato", ha aggiunto Blinken. (ANSA).