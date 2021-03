Estate 2021, 1 italiano su 2 sogna vacanza più di ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un italiano su due più di tutto oggi sogna una vacanza (47%), anche piccola, assai più che cene al ristorante (26%) o serate al cinema (16%). Cambia però l'idea del viaggio: oltre a sicurezza e distanziamento, per 1 italiano su 3 è spinto soprattutto dalla voglia di disconnessione, di 'staccare' da preoccupazioni e videoconferenze, con grande interesse per il turismo rurale di prossimità e destinazioni isolate. Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio Airbnb, commissionato a OnePoll e presentato in occasione dell'accordo con Agriturist, l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio di Confagricoltura, prima associazione di agriturismo in Italia, per la promozione e la valorizzazione della rete degli oltre 20.000 agriturismi italiani. Il programma, l'Airbnb Rural Bootcamp, prevede un ciclo di seminari online per aiutare i titolari di imprese agricole e agriturismi a familiarizzare con le opportunità connesse al diventare un host Airbnb. Ed è parte di una campagna globale di promozione del turismo rurale che vede Airbnb collaborare già con numerose realtà del territorio (www.airbnb.it/ruralbootcamp). Secondo il sondaggio, prioritari per i i viaggiatori italiani del 2021sono distanziamento e pulizia (34%). Si conferma la ricerca di luoghi isolati e tranquilli: un break in montagna o campagna è l'ideale per il 28%, mentre per la sistemazione il 28% opterebbe per una casa al mare, il 19% per un agriturismo (26% tra gli over 55). Voglia di isolamento e tranquillità accomunano i viaggiatori più maturi, ma anche i più inclini a disconnettersi per regalarsi un po' di digital detox (il 29% del campione e il 32% delle donne coinvolte nel sondaggio). Il 30% pagherebbe fino al 10% in più per una sistemazione green. In vista dell'estate, l'11% ha già prenotato e il 44% effettuato ricerche. (ANSA).