Netanyahu, o un mio governo o un quinto voto

(ANSA) - TEL AVIV, 24 MAR - "L'unica alternativa ad un governo della destra guidato da me, è un quinto voto". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu fotografando la situazione di stallo uscita dalle urne. Netanyahu - parlando in nottata ai suoi sostenitori - ha sottolineato che "una chiara maggioranza" degli eletti alla Knesset condivide la "sua politica" e che per questo intende spendere le prossime "parlando con tutti i deputati" che possono aiutarlo a costruire un governo stabile. (ANSA).