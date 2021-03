Papa: pesa la crisi, taglia stipendi ai cardinali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il Papa con un Motu Proprio ha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati, considerata la crisi finanziaria, che pesa da anni sul bilancio vaticano e che è stata aggravata dalla pandemia. "Ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività" e "con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro", il Papa ha deciso un taglio delle retribuzioni che toccherà i cardinali per il 10% e a scendere anche gli altri Superiori, ecclesiastici e religiosi. Per tutti vengono invece sospesi per due anni gli scatti di anzianità. Il provvedimento vale anche per il Vicariato, le Basiliche papali e la Fabbrica di San Pietro. (ANSA).