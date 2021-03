Scuola: Bianchi, obiettivo rientro tutti al più presto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Nella convinzione che la prolungata sospensione della didattica in presenza determini conseguenze non solo sugli apprendimenti ma anche sulla socialità, e che possono essere durature, il Governo sta lavorando intensamente per far tornare tutti gli studenti nelle aule, al più presto, imprimendo una vigorosa accelerazione al piano vaccinale. Stiamo investendo risorse ed impegno per far rientrare tutti i nostri alunni, quanto prima". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in question time. Il ministro ha poi reso noto che oltre la metà del personale scolastico è stato vaccinato "con differenze tra regioni e regioni". (ANSA).