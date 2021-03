Spagna: Iglesias dice arrivederci al Parlamento dopo 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 24 MAR - Il vice premier spagnolo Pablo Iglesias ha partecipato per l'ultima volta a una seduta di controllo all'azione del governo in Parlamento prima delle sue dimissioni annunciate sia dall'esecutivo sia da deputato, per presentarsi alle elezioni regionali di Madrid con il suo partito, Podemos. Lo riportano i media spagnoli. Iglesias ha salutato i colleghi parlamentari con un omaggio alle vittime della dittatura franchista, sostenendo di voler lasciare con le stesse parole con cui aveva iniziato la sua esperienza da deputato "poco più di cinque anni fa": il leader di sinistra ha quindi ricordato "gli spagnoli e le spagnole che hanno lottato contro il fascismo e per la libertà e la giustizia sociale". (ANSA).