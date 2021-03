Autorità, navigazione momentaneamte sospesa in canale Suez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 25 MAR - La navigazione nel canale di Suez è "temporaneamente sospesa" fino a quando il cargo Evergiven non sarà rimesso in grado di navigare. Lo annuncia l'Autorità del canale. Sono almeno 150, di cui 71 dirette a nord e 79 a sud, le navi in attesa di transitare per il Canale di Suez ma sono bloccate dall'arenamento del porta-cointainer Ever Given: lo ha segnalato la notte scorsa un tweet della società di fornitura di servizi per il canale "Leth Agencies". (ANSA).