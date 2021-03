Broadway punta a riapertura, centri vaccini per dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - New York si prepara a riaprire i suoi teatri a settembre e nelle prossime settimane aprirà centri per la somministrazione di vaccini dedicati ai lavoratori di Broadway. "The show must go on", lo show deve andare avanti, ha detto il sindaco Bill de Blasio assicurando il proprio impegno a fare tutto quello che è in suo potere per riaprire i teatri di Broadway in sicurezza. Broadway ha spento le sue luci all'inizio della pandemia. Il settore occupa 100.000 persone e - ha aggiunto De Blasio - ha un impatto economico di 15 miliardi di dollari l'anno. (ANSA).