Eni patteggia su Congo, versa 11 milioni

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il gip di Milano Sofia Fioretta ha accolto la proposta, concordata tra i legali di Eni e la Procura di Milano, di applicazione di sanzione pecuniaria da 800mila euro per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per il caso Congo. Con la proposta, in base alla quale la società versa 11 milioni di euro di risarcimento, il pm Paolo Storari ha riqualificato il reato al centro dell'indagine da corruzione internazionale in induzione indebita internazionale e ha revocato la richiesta di misura interdittiva per la compagnia petrolifera. (ANSA).