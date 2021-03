Mattarella, da Dante una lezione di coerenza per tutti

Da Dante arriva a noi una lezione di coerenza che vale per tutti, politici compresi, perchè non si può andare contro la propria coscienza. Ed una delle sue eredità più importanti è nel dilemma fra giustizia e compassione. Nel giorno in cui si celebrano i 700 anni della morte del sommo poeta, il Dantedì, il presidente della Repubblica, intervistato dal Corriere della Sera in apertura di prima pagina ne riflette sul messaggio e la statura, pur invitando a non attualizzarlo a tutti i costi, perchè la grandezza di Dante è nella sua capacità di trascendere il suo tempo, e fornire indicazioni e insegnamenti validi per sempre. (ANSA).