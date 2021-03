Prima visita di un re di Spagna ad Andorra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 25 MAR - Il re e la regina di Spagna, Felipe VI e Letizia, sono ad Andorra per il primo giorno di una visita ufficiale storica: è la prima volta che un monarca del Paese iberico si reca nella nazione pirenaica. Lo riportano i media spagnoli. Felipe e Letizia sono atterrati in elicottero nello stato di Andorra la Vella, secondo il quotidiano El País, che riporta che l'intenzione della casa reale spagnola è di elogiare gli sforzi del paese confinante per migliorare in termini di trasparenza fiscale. Dal 2018, Andorra — che ha più di sette secoli di storia — non è più considerato un paradiso fiscale dall'Unione Europea. (ANSA).