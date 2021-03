Uomo morto incastrato in un tombino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Un uomo è morto, la scorsa notte, nel Milanese, dopo essere caduto o essere rimasto incastrato all'interno di un piccolo tombino, per strada a Cormano. L'uomo è stato trovato da un passante e il 118 ha potuto solo constatarne il decesso per affogamento, dato che la testa della vittima era sommersa dall'acqua. E' accaduto in via Manzoni, e l'allarme è stato dato intorno alle 6. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Milano che hanno provveduto a disincastrare il corpo, a testa in giù, e con le gambe fuori dal pertugio, di circa 50 per 50 centimetri. Non si conoscono, al momento, le generalità del deceduto e la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno indagando i carabinieri. Secondo i militari l'uomo, che non aveva documenti, era stato visto già ieri in tarda serata bere accanto al tombino aperto.. (ANSA).