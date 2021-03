Alberto di Monaco attacca Meghan e Harry, 'inappropriati'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il principe Alberto di Monaco ha criticato l'esplosiva intervista che Meghan Markle e il principe Harry hanno dato a Oprah Winfrey definendola "inappropriata". Secondo il principe, invece di condividere "pubblicamente" la loro "insoddisfazione" i Sussex avrebbero dovuto parlarne "nell'intimità della famiglia" . Parlando con la Bbc il principe Alberto ha detto di comprendere la pressione alla quale la coppia era sottoposta ma non "c'era la necessità di spiattellarla così". "Mi ha un po' infastidito - ha detto il reale - credo che non fosse il luogo adeguato per avere questo genere di discussioni". Quanto alla nuova vita di Harry, che inizierà a lavorare nella Silicon Valley per BetterUp, una 'unicorn' da oltre 1 miliardo di dollari attiva nel coaching professionale e nelle consulenze sul benessere psicologico nei posti di lavoro. (ANSA).