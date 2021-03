AstraZeneca: Breton conferma, tutte le dosi restano in Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - "Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi" di AstraZeneca "rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, durante una visita allo stabilimento di Barcellona della società farmaceutica Reig Jofre che da metà giugno si occuperà dell'infialamento del vaccino Johnson&Johnson. "L'Europa dovrebbe essere il leader mondiale nella produzione di vaccini contro il coronavirus entro la fine dell'anno con 52 fabbriche che prendono parte al processo in tutto il Continente", ha aggiunto il commissario. (ANSA).