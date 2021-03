Cina: Johnson condanna sanzioni contro deputati Gb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 26 MAR - Il premier britannico Boris Johnson ha criticato le sanzioni imposte nelle scorse ore per ritorsione dalla Cina contro sette parlamentari, un avvocato e un'accademica britannica affermando via Twitter che Pechino ha voluto colpire persone che "svolgono un ruolo vitale per illuminare le grossolane violazioni dei diritti umani perpetrate contro gli Uiguri musulmani" nello Xinjiang. "La libertà di parlare per opporsi all'abuso è fondamentale e io sono fermamente schierato al fianco" delle personalità sanzionate, conclude il premier Tory. (ANSA).