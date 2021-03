Covid: Acquaroli, Marche 'rosse' anche prossima settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - "A causa del numero dei contagi riscontrati nella nostra regione nella scorsa settimana, che sono superiori a 250 ogni 100mila bitanti, anche la prossima settimana saremo in zona rossa per quanto stabilito dall'ultimo decreto legge". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. "Nel corso di questa settimana il numero dei contagi e la pressione nei pronto soccorso si stanno riducendo, mentre resta ancora molto alta la pressione ospedaliera - spiega -. Nonostante la comprensibile esasperazione e le molteplici difficoltà, continuo a raccomandare a tutti la massima attenzione". Intanto continua la campagna di vaccinazione "a questa mattina sono oltre 147mila i marchigiani che hanno ricevuto la prima dose, quasi il 10% della popolazione regionale, per un totale di oltre 230mila somministrazioni, il 91,3% delle dosi che ci sono state consegnate" conclude il governatore. (ANSA).