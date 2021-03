Covid: Argentina sospende voli da Brasile, Cile e Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - L'Argentina ha annunciato che sospenderà tutti i voli provenienti dal Brasile, dal Cile e dal Messico a partire da domani: lo riporta la Cnn, che cita l'agenzia di stampa statale Telam. La decisione è stata presa "a causa di un aumento dei casi di coronavirus in quei Paesi". La misura si tradurrà inoltre in un rafforzamento dei protocolli per i cittadini argentini che rientrano nel Paese. Per loro è previsto un periodo di quarantena di 10 giorni all'arrivo. Inoltre, dovranno presentare un tampone anti Covid negativo alla partenza, dovranno sottoporsi ad un secondo tampone al loro arrivo e ad un terzo sette giorni dopo il loro ingresso nel Paese. Nel caso in cui il tampone dovesse risultare positivo è previsto un periodo di isolamento in un luogo designato dal governo. L'Argentina aveva già sospeso i voli provenienti dal Regno Unito. (ANSA).