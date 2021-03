© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 26 MAR - A causa dei numeri in aumento dei contagi da Covid, in Germania la Francia verrà classificata come zona a rischio da domani. Il Tirolo austriaco, la Repubblica ceca e la Slovacchia vengono invece cancellate dall'elenco delle aree "rosse" stilato da Berlino. (ANSA).