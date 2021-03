Covid: "festa" di protesta di circhi e luna park a Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - "Festa" con palloncini colorati e personaggi dei fumetti e dei videogiochi in piazza Garibaldi a Cagliari. Ma c'è poco da sorridere: è la manifestazione di protesta dei lavoratori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti fermi da un anno per colpa del coronavirus, che ha portato misure restrittive tali da costringerli allo stop. Il messaggio è in uno striscione appeso al muro della terrazza: "paura di essere dimenticati per sempre". La richiesta è siNtetizzata in un cartello: "Riaprire per riportare il sorriso ai bambini". Presente al sit-in anche l'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia: "Stiamo facendo partire dei bandi per trovare degli spazi da mettere a disposizione per spettacoli itineranti - spiega all'ANSA - Certo, poi ci sono le restrizioni del governo: proprio per questo ho scritto una lettera al governatore Solinas affinché si faccia portavoce delle richieste di questi lavoratori nella conferenza Stato-regioni". (ANSA).