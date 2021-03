Covid: in Puglia stop a seconde case, negozi chiusi alle 18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Una nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, inasprisce le misure anti Covid previste dalla zona rossa, con provvedimenti che saranno in vigore da domani, 27 marzo, fino al 6 aprile. L'ordinanza vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le seconde case', salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 18, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie. L'ordinanza stabilisce inoltre che l'attività di asporto dei servizi di ristorazione potrà essere svolta dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono, e "a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti". I datori di lavoro degli Uffici pubblici, inoltre, dovranno aumentare le ore di smart working, mentre ai datori di lavoro privati è "fortemente raccomandato di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro". "Stiamo attraversano la terza ondata del Coronavirus - spiega Emiliano - con l'incognita delle varianti del Covid che ci tiene sempre in allerta. Queste misure temporanee hanno lo scopo di tutelare al meglio la salute pubblica". (ANSA).