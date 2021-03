© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - "Probabilmente siamo in fascia rossa". Lo ha annunciato in conferenza stampa il Presidente del Veneto Luca Zaia, confermando che la regione mantiene la situazione attuale. "Spero che dal 6 aprile si torni alla normalità" ha aggiunto. A determinare la permanenza in fascia rossa, ha spiegato Zaia, è il parametro dell'incidenza del virus nella popolazione: "siamo a 254 positivi ogni 100 mila abitanti". (ANSA).