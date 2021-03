Cremlino, nessuna guerra dei vaccini da Russia e Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 26 MAR - La Russia non è d'accordo con la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui la Russia e la Cina stanno conducendo una "guerra dei vaccini". Lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. "Non siamo assolutamente d'accordo che la Russia o la Cina stiano facendo una sorta di guerra e non siamo assolutamente d'accordo che la Russia o la Cina stiano sfruttando la pandemia del coronavirus e i problemi dei vaccini: la Russia è un membro responsabile della comunità internazionale", ha detto Peskov stando a RIA Novosti. (ANSA).