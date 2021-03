Francia: baguette candidata a patrimonio immateriale Unesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 26 MAR - La Francia ha scelto la baguette, il celebre sfilatino di pane, per la candidatura al patrimonio immateriale dell'Unesco, preferendola dunque alle altre due opzioni messe sul tavolo nelle scorse settimane, i tetti in zinco di Parigi e una festa viticola nel dipartimento di Arbois: è quanto riferisce oggi il ministero della Cultura di Parigi. La decisione finale spetta ora all'Unesco che non si pronuncerà prima dell'autunno 2022. Secondo Le Parisien, ad effettuare la scelta, è stata la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot. (ANSA).