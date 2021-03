Migranti: a Ventimiglia nasce spazio per minori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 MAR - Caritas e Save The Children hanno istituito a Ventimiglia uno "Spazio a misura di bambino" per restituire ai più piccoli in transito con le proprie famiglie un luogo ricreativo sereno. Si tratta di un tendone nato per offrire supporto e protezione alle famiglie che viaggiano con figli piccoli, con giochi e sostegno alla genitorialità. "Un luogo in cui riappropriarsi di una dimensione di serenità, svago e gioco e in cui poter tornare a essere bambini, dopo viaggi lunghi, pericolosi e sfiancanti - spiega Maurizio Marmo (Caritas) - al contempo dando la possibilità ai genitori di poter fare colloqui per accertare eventuali vulnerabilità e bisogni e accedere ai servizi". Nelle prime settimane di apertura dello Spazio, allestito il 10 marzo scorso nel cortile interno della Caritas, i minori (con età da pochi mesi ai 17 anni), sono stati coinvolti in giochi di ruolo e finzione, di movimento e disegni in forma libera. Le famiglie provenivano per lo più da Afghanistan, Nigeria, Algeria, Iraq, Somalia, Guinea, Sudan, Costa d'Avorio. "Presente sul territorio in modo costante dal 2018 - dichiara Raffaela Milano, direttrice programmi Italia-Ue di Save the Children - solo nel 2020, il nostro team è entrato in contatto con circa 200 minori stranieri non accompagnati, supportando, a Ventimiglia, con interventi all'interno del Campo Roya, fino alla data della sua chiusura, 42 nuclei familiari con 81 minori accompagnati". (ANSA).