(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - "Aumentare la capacità di produzione di vaccini in Europa è la nostra priorità". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, accogliendo "con favore" il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al sito olandese di Halix per AstraZeneca e quello tedesco di Marburgo per BioNTech-Pfizer. "Avere più siti di produzione significa dare un accesso più rapido ai vaccini per gli europei", sottolinea. (ANSA).