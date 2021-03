Via libera Ema al commercio in Ue per sito tedesco Pfizer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue allo stabilimento tedesco di Marburgo, che produce vaccini per Pfizer. "E' un'ottima notizia", ha commentato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. "Lavoriamo a pieno ritmo - ha aggiunto - per aumentare la capacità di produzione dei vaccini Covid nell'Ue. Con l'approvazione odierna dell'Ema del sito di produzione BioNTech-Pfizer a Marburgo aggiungiamo importanti capacità per consentire le previste accelerazioni di produzione e consegne sul contratto aggiuntivo concluso con BioNtech-Pfizer. E' un'ottima notizia". (ANSA).