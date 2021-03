Con la scusa di provare l’auto, una Maserati Levante che il proprietario aveva messo in vendita online, l’ha messa in moto ed è scappato. Un 29enne di origini marocchine, residente a Busca (Cuneo), è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno identificato qualche mese dopo il furto, avvenuto a ottobre, grazie a filmati delle telecamere di video sorveglianza mentre si incontrava con il venditore a Cherasco. L’auto, che è stata restituita al proprietario, aveva già una targa straniera ed era pronta ad essere esportata all’estero. Specializzato in furti di auto di lusso, anche ai danni di autosaloni, l’uomo si trova ora nel carcere di Asti.

(foto d'archivio)