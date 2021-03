++ Raddoppia Formula E a Roma, anche domenica 11 aprile ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - A due settimane esatte dal ritorno delle monoposto elettriche sulle strade della Capitale, arriva l'annuncio che il Rome E-Prix raddoppia. Alla gara della Formula E di sabato 10 aprile si aggiunge infatti quella di domenica 11, rispettivamente Round 3 e Round 4 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell'EUR. "Un doppio appuntamento con lo sport d'emozione e con la mobilità sostenibile. - commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi - Stiamo lavorando da anni per rendere Roma protagonista della mobilità alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale in modo che la sostenibilità possa diventare il parametro su cui costruire il nostro futuro". (ANSA).