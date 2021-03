Cina:Usa preoccupati, accarezza idea del controllo di Taiwan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Gli Stati Uniti temono che la Cina stia accarezzando l'idea di prendere il controllo di Taiwan. "La Cina sembra passare da un periodo di apprezzamento dello status quo su Taiwan a uno in impazienza e preparazione a testare i limiti e flirtare con l'idea di unificazione", afferma un funzionario dell'amministrazione americana con il Financial Times. I timori sono intensificati dall'atteso terzo mandato del presidente cinese Xi Jinping, che potrebbe ritenere i "progressi su Taiwan come un coronamento della sua legittimità e della sua eredità. Sembra essere pronto ad assumersi maggiori rischi", riferisce il funzionario americani. (ANSA).